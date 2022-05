Støtte til forening mod vold og kontrol er på vippen

Venstres Christoffer Lilleholt mener, at der været så meget virak og og mediepolemik omkring støtten til Søstre mod vold og kontrol, og at det har fjernet fokus fra dem det handler om.

- Derfor mener vi ikke de 500.000, vi giver, som er en relativt lille del, både af foreningens tilskud, men også af kommunens budgetter, at det står mål med det, vi får igennem.

S: Fornem redegørelse

Men mens Konservative og Venstre således står til, at stoppe støtten til Søstre mod vold og kontrol, så mener Socialdemokratiets Cecilie Crawley på partiets vegne, at arbejdet med social kontrol i Odense ikke færdigt, og at støtten derfor ikke skal fjernes.

- De har på fornemste vis redegjort for, at de er en vigtig brik i det arbejde og derfor synes jeg også, at de er fuldt berettiget til at få støtten.

- Nu har de en advokat undersøgelse, der frikender dem, end de kan vise nogle rigtig, rigtig flotte resultater. Og Vi har stadigvæk et kæmpe stort problem i Odense, vi skal have løst.

- Så der er slet ikke nogen tvivl hos os mere, siger Cæcilie Crawley.

EL: De skal erkende og beklage fejl

Enhedslistens Reza Javid har tidligere sat spørgsmålstegn ved søsterforenings resultater og har efter tirsdagens møde en forventning om, at foreningen erkender, at der er begået fejl.

- Hvis de er enige, så erkender de, at der er sket nogle fejl i foreningens arbejde og kommunikation, og at de så beklager de fejl over for de mennesker, som det er gået ud over, siger Reza Javid.

Enhedslistens forventning er også, at Søstre mod vold og kontrol vil præsentere nogle tiltag for, hvordan de ville forebygge de her fejl.

- Det vil have betydning for os, siger Reza Javid.

Så skal det forstås sådan, at hvis ikke de gør det, så stemmer I også for at trække støtten?

- Vi skal hjem og kigge på materialet, men det er et krav fra os.

9,6 millioner kroner i offentlige tilskud

Siden foreningen Søstre mod vold og kontrol blev dannet i 2020 har den modtaget millioner af støttekroner.

Frem mod 2024 får foreningen 9,6 millioner kroner i offentlige tilskud udbetalt i rater fra blandt andet Odense Kommune, finansloven og Ole Kirks Fond, der er lavet til minde om grundlæggeren af legetøjsmastodonten Lego.