Lego-millioner og skattekroner: Så mange penge får udskældte Søstre mod vold og kontrol

Støtten vakler

I februar igangsatte Odense Kommune en advokatundersøgelse af foreningen, der blev beskyldt for blandt andet at lægge pres på tidligere medlemmer og udelukke nye.



Efterfølgende afslørede Radio4 og TV 2 Fyn, at Kefa Abu Ras forsøgte at presse islamforskeren Jesper Petersen til at trække to faglige udtalelser tilbage.

- Hvis de vitterligt truer en islamforsker, skal man stille spørgsmål til, om de overhovedet er egnet til at modtage social støtte. Jeg undrer mig over, at der har været et mønster med en væremåde, hvor de igen og igen ryger i problemer, siger Marcus Knuth.

Af samme årsager har Konservative og Venstre i Odense mistet tilliden til foreningen og ønsker ikke længere, at Odense Kommune skal støtte Søstre mod vold og kontrol.

Det samme mener Marcus Knuth, at regeringen bør overveje.

- Hvis tingene er, som det peger i retning af, kan jeg godt forstå, at man vil trække støtten, og så synes jeg også, at regeringen bør kigge på, om den skal fortsætte støtten til foreningen, siger Konservatives integrationsordfører.

2,3 millioner Lego-kroner

I finansloven er der afsat 3,8 millioner kroner til foreningen over fire år samt yderligere to millioner kroner fra social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdets reserve i perioden 2021-2024. Det sker i forbindelse med aftalen om en bedre indsats mod negativ social kontrol.

Derudover støtter Odense Kommune foreningen med 500.000 kroner årligt i en treårig periode.

Endeligt har Ole Kirks Fond, der er stiftet til minde om Lego-grundlæggeren, støttet med 2,3 millioner kroner.

Det oplyser Ole Kirks Fond til TV 2 Fyn.

Millionbeløbet er ifølge fonden blevet betalt over tre rater siden foreningens start i 2020. Dengang modtog Søstre mod vold og kontrol sin første rate, mens endnu en rate er blevet udbetalt i 2021. Sidste rate af udbetalingen forventes at finde sted senere i 2022.

- Vi er opmærksomme på den aktuelle sag i Odense Kommune, men har ingen kommentarer, lyder det i et skriftligt svar fra fonden til TV 2 Fyn.

Flere partier i Odense Byråd vil have gransket, hvordan Søstre mod vold og kontrol bruger de mange millioner, de modtager.

Enhedslisten Reza Javid har bedt om en redegørelse for, hvad foreningens arbejde med udsatte består i. For eksempel når den i sin egen evaluering skriver, at den fra oktober 2021 til marts 2022 har “understøttet 323 udsatte borgeres opgør med negativ social kontrol”.