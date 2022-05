Politiker sætter spørgsmålstegn ved søsterforenings resultater

Millioner af skattekroner

Alene fra Odense Kommune har foreningen modtaget en million kroner - med mulighed for, at få 500.000 kroner mere i støtte i indeværende år.

Derudover har staten samlet afsat 3,8 millioner kroner over tre år fra 2021 til 2024.

Søstre mod vold og kontrol har til hensigt at få kvinder ud af hjem og forhold, hvor der er negativ social kontrol og vold.

Foreningen har fået kritik for blandt andet udelukkelse af medlemmer, pres af tidligere medlemmer, dokumentfalsk og berøringsangst over for kvinder i muslimske familier skulle undersøges gennem advokatfirmaet Horten.

Derudover skulle islamforsker Jesper Petersen også have modtaget trusler om en udskamningskampagne på sociale medier af talskvinde i foreningen Kefa Abu Ras tilbage i juni 2021.

Historier som Radio4 og TV 2 Fyn har dækket.

To målsætninger

Ifølge foreningens aftale med Odense Kommune skal finanseringen fra kommunen sikre, at Søstre mod vold og kontrol opnår to konkrete måltal.

Det drejer sig om antallet af uddannede 'søstre' og antallet af borgere, som foreningen har understøttet.

I foreningens egen foreløbige evaluering fra oktober 2021 til marts 2022 fremgår det, at 24 frivillige er blevet uddannet i løbet af perioden, så de er i stand til "at indgå aktivt i arbejdet med at bekæmpe negativ social kontrol". Kravet var 25 nye uddannede 'søstre', men en frivillig sprang fra på dagen for uddannelsesstarten. Dermed har foreningen nu uddannet 58 frivillige 'søstre' siden tilskuddet fra kommunen startede i 2020.

I samme evaluering fremgår det, at Søstre mod vold og kontrol "på forskellige måder har understøttet 323 udsatte borgeres opgør med negativ social kontrol". Kravet er, at hver 'søster' skal understøtte omkring ti udsatte borgere. Siden 2020, hvor den første økonomiske støtte kom fra kommunen, har Søstre mod vold og kontrol understøttet i alt 639 borgere.

Direktør afviser interview

TV 2 Fyn har været i telefonisk kontakt med Maja Løvstrup, der er direktør i Søstre mod vold og kontrol, men hun afviste med det samme et interview. Hun er derfor heller ikke blevet præsenteret for vores spørgsmål.

Hun har i stedet sendt et skriftligt citat:

- Jeg ønsker ikke at stille op til interview i forbindelse med din henvendelse. Vi vil gerne dialogen og stiller meget gerne op til dialog med de politikere, der måtte have spørgsmål – også til vores delevaluering fra marts. Men vi ønsker ikke, at denne dialog skal foregå via medierne.



TV 2 Fyn ville blandt andet gerne have spurgt Maja Løvstrup, om foreningen kan dokumentere resultaterne af dens arbejde. Hvor mange er eksempelvis kommet ud af negativ social kontrol og vold for skatteborgernes penge?

Vi ville også gerne vide, hvad det konkret betyder, når foreningen siger, at den understøtter udsatte borgere.

Desuden har Søstre mod vold og kontrol i sin foreløbige evaluering fremlagt svar fra kvinder, som foreningen har været i kontakt med. Her illustreres det blandt andet, at en stor del af kvinderne mener, at støtten fra Søstre mod vold og kontrol har betydet, at de kan bryde med negativ social kontrol og skabe den forandring i deres liv, som de ønsker.

TV 2 Fyn ville også gerne have uddybet det datamateriale, der ligger bag svarene. Men det har heller ikke været muligt at få svar på.

To partier har allerede meldt offentlig ud, at de vil trække støtten til Søstre mod vold og kontrol.