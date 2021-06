Stor aftale: Odense får over en halv milliard til mere letbane

Oprindeligt var planen for letbanens etape 2, at den skulle gå fra Odense Zoo til Seden øst for Odense med mulighed for at lave en alternativ ruteføring, der skulle gå fra Odense centrum til Seden.

Nyt hovedforslag

Men i juni i år blev det alternative forslag gjort til hovedforslag, så Odense Kommune nu går efter, at letbanens etape 2 kommer til at gå fra centrum til Seden.

Dette forslag har ifølge en udredningsrapport fra maj 2021 et samlet budget på 1.445 millioner kroner, og en forventet statslig medfinansiering på 553 millioner kroner.

Med den nye Infrastrukturplan 2035 får Odense Kommune altså lidt mere end det forventede beløb til strækningen fra centrum til Seden.

De resterende udgifter på 932 millioner kroner skal finansieres af Odense Kommune.

Ingen endelig afklaring

Om letbanen i Odense skal udvides med en etape 2, er endnu ikke politisk besluttet.

Foreløbig har Odense Byråd besluttet at igangsætte en forundersøgelse af, om Odense skal have en etape 2.