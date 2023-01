Stor bunke affald dumpet ved Davinde Sø: - Det er meldt til politiet

Hos Tarup-Davinde I/S er de godt forståeligt trætte af at rydde op efter andre mennesker ved Davinde Sø. Især når der dumpes affald.

Senest for et par dage siden havnede en større bunke skrald, der tydeligvis ikke er tabt, men som helt klart skulle være kørt på lossepladsen ved søens bred.

Det er langt fra første gang, de oplever den slags svineri. Derfor er det nu blevet en fast procedure at melde skovsvinene til politiet.

- Vi kigger det igennem for at se om der er noget i det, som kan indikere, hvem der har lagt det der, fortæller John Juul Henriksen, som er direktør i Tarup-Davinde I/S, som har til formål at fremme forståelsen for den natur, der omgiver os.

Finder de noget, så bliver det meldt til politiet. Altid. Og det gælder også den grumme bunke affald, der i øjeblikket skæmmer det grønne område, hvor planter og dyr gerne skulle trives.

- Politiet har endnu ikke meldt noget ud om, at sagen er afsluttet, siger John Juul Henriksen og tilføjer optimistisk.

- Det er jo sådan set gode tegn, for så kommer der måske nogen og henter deres affald igen i stedet for, at det er os eller Odense Kommune eller andre, der skal rydde op.