Tak for livet, verdens bedste kirurg: Seksårig hylder lægen, der reddede hans liv

Fredag var han tilbage på OUH for at hylde den læge, der reddede hans liv. Det skete, da den velgørende organisation Smil Fonden, der arbejder for at forbedre livet for indlagte børn, kårede Uffe Tange Holst som Årets Smil.



- Det er jeg hammerglad for og stolt af og kan slet ikke forstå det, siger overlægen.

I hænderne på Uffe

Hans seksårige patient kan dog sagtens forstå, at Uffe Tange Holst har fået prisen.



- Han har hjulpet mange med at få det godt. Han er god, og han er altid glad, lyder det fra overlægens unge patient.