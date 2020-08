Testet negativ for corona: Elever må igen møde i skole

Halvdelen af de hjemsendte elever på Tornbjerg Gymnasium slipper for mere virtuel undervisning, og forhåbentligt gælder det også den anden halvdel af klassen, når de i morgen får svar på deres tests.

- Nogle af eleverne har måtte vente lidt længere, da de ikke har kunne få testtider, siger Brian Linke, der er rektor på Tornbjerg Gymnasium.

Onsdag blev en elev testet positiv for coronavirus på gymnasiet, og derfor blev hans 3.g-klasse og lillebror i 1.g sendt hjem med det samme.

Eleverne skal fremvise to negative tests, før de kan komme tilbage i klasselokalet, og mandag eftermiddag begyndte svarene at komme.

- Alle elever som er testet negativ i begge test, må vende til skolen, siger rektoren.

Derfor var halvdelen af den smittedes klasse og hans lillebror tirsdag tilbage på skolebænken.

Gymnasiet følger fortsat myndighedernes retningslinjer og har ikke taget yderligere tiltag i brug efter udbruddet.

Corona-testbil kommer forbi

Onsdag kommer et mobilt coronatestcenter forbi Tornbjerg Gymnasium og laver coronatest på de elever, som selv ønsker det. Testbilen har ikke mulighed for at teste alle eleverne, så rektor Brian Linke har besluttet, at det er 3.g-klasses-eleverne, der skal have muligheden for at blive testet.

- Det er min bedømmelse, at behovet er størst hos 3.g-klasserne, da flere af dem har været ude at rejse, påpeger han.

Udover eleverne er det også muligt for beboerne i området at besøge corona-testbilerne. Der skal ikke bestilles tid, og derfor kan man ikke vide, hvor mange som dukker op.

- Det er klart, at hvis der møder mange op, skal nogen fra ledelsen træde til og sørge for, at retningslinjerne bliver overholdt, siger Brian Linke.

Den gule testbil vil være på Tornbjerg Gymnasium fra 11-15.