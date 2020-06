Tiltalt mor opfylder kriterier for Münchhausen-syndrom

En 24-årig mor sidder torsdag anklaget for medicinsk mishandling af sin lille søn i Retten i Odense.

Moren opfylder kriterierne for syndromet Münchhausen by proxy.

Det fortæller anklager Maria Blomsterberg, der i retten præsenterer sagen. Münchhausen by proxy beskriver en lidelse, hvor en omsorgsperson påfører et barn symptomer eller skader.

- Det er typisk – men ikke altid – med barn som offer og typisk med mor som krænker, siger anklageren.

Hun fortæller, at kvinden er vurderet egnet til en straf, men at hun er skrøbelig.

- Der er i mentalundersøgelsen i det hele taget beskrevet en yderst skrøbelig personlighedsstruktur, siger Maria Blomsterberg.

Moren anklages for gennem cirka et år fra juni 2018 indtil hendes anholdelse 3. juni sidste år at have bildt læger ind, at hendes søn, der var et-to år gammel led af både krampeanfald og urinvejsinfektioner.

- Det drejer sig om det, man i anklagemyndigheden kan give den overskrift, der hedder medicinsk børnemishandling, siger anklageren.

Blodforgiftning og septisk chok

De opdigtede sygdomme betød ifølge anklagemyndigheden, at drengen blev udsat for behandlinger og indlæggelser, som han ikke skulle have været igennem.

Dertil kommer, at den unge kvinde angiveligt gjorde en ekstra indsats for selv at gøre skade på sit barn.

Af anklageskriftet i sagen fremgår det, at hun ved to lejligheder i maj 2019 - da hendes søn var indlagt - tilførte inficeret urin til hans blodbaner.

Det skete via et drop, som læger på Aarhus Universitetshospital havde lagt.

Som konsekvens fik drengen blodforgiftning og septisk chok, som er en livstruende tilstand. Ved septisk chok kan hjertet ikke levere tilstrækkelige mængder iltet blod til kroppens organer.

Kvindens forsvarer, Annette Petersen, fortæller, at kvinden delvist erkender anklagerne. Hun erkender blandt andet at have tilført inficeret urin i drengens blodbaner - men kun én gang og ikke to gange.