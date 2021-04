Tinderbox frifundet i sag om pirattaxaer

Ifølge avisen lagde dommeren vægt på, at stjernerne ikke selv havde betalt for transporten, og at de frivilliges armbånd ikke kunne sammenlignes med betaling for kørslen.



Derfor skal festivalen heller ikke betale de 35.000 kroner, som anklageren Kirsten Flummer ellers havde krævet for brud på taxaloven.

Stjerner fragtet i 11 sponsorede biler

Sagen tog sin begyndelse, da en taxachauffør blev opmærksom på en sort Audi, som en ung mand transporterede tre medlemmer af bandet French Montana i.

Det var én blandt i alt 11 biler, der var stillet til rådighed af Audi og Volkswagen. Og i dem kørte de cirka 20 frivillige stjernerne, der blandt andet omfattede Iggy Pop, Depeche Mode og Alanis Morrisette, fra hotel og lufthavn til Tusindårsskoven og retur.

Statsadvokaten besluttede på den baggrund at sende sagen i retten for at få en principafgørelse, da den skulle afgøres efter taxalov, der først var trådt i kraft 1. januar 2018.