Tirsdag overdrages letbanen: - Jeg kan ikke forestille mig, det ikke lykkes

Og derfor er der stadig mangler at se på, siger Jesper Rasmussen.

- Vi har ikke kunnet bekræfte eller bevise, at de støjmålinger, de (Comsa, red.) har sendt til os, er korrekte, så det er noget, vi skal have klarhed over i forbindelse med overdragelsen.

Samtidig understreger han, som han tidligere har gjort, at forbedringsmulighederne skal findes ved, at letbanen bliver testet og kørt med på skinnerne.

Sikkerhedsgodkendelser mangler endnu

Udover overdragelsen af selve banen så er der fortsat sikkerhedsgodkendelser som Trafikstyrelsen skal komme med.

Det drejer sig blandt andet om godkendelsen af de tekniske sikkerhedsregler, udstedelsen af ændret sikkerhedscertifikat og en ny sikkerhedsgodkendelse.