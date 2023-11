To år, fire måneder og 15 dage i trænerstolen: Andreas Alm er færdig i OB

Andreas Alm er færdig i OB.

Den svenske cheftræner er i dag blevet fyret, det bekræfter klubben på sin hjemmeside.

Søren Krogh bliver cheftræner året ud, han var tidligere assistent for Alm.



Holdet røg onsdag aften ud af pokalturneringen, og det skabte mange frustrationer fra fans.

Den kamp blev altså trænerens sidste kamp som træner for OB.

Andreas Alm har stået i spidsen for det fynske hold siden sommeren 2021. Han nåede 77 kampe som træner, i de 77 kampe er det blevet til 23 sejre.

I februar forlængede træneren sin aftale med OB, så den løb frem til sommeren 2025 - den kontrakt førte han altså ikke til ende.

Derfor er beslutningen truffet

Beslutningen er ifølge pressemeddelelsen truffet ovenpå sæsonens manglende resultater.

- Vi vil gerne takke Andreas Alm for tiden i klubben, hvor det blandt andet er lykkedes at kvalificere os til pokalfinalen i 2022. Beslutningen om at stoppe samarbejdet er truffet på baggrund af holdets resultater og udvikling i indeværende sæson, hvor vi ikke har opnået den udvikling og de resultater, som er ønsket, siger OB’s fodbolddirektør, Björn Wesström, og tilføjer:

- Det er et enigt sportsligt udvalg, der har vurderet, at der skal nye tanker til for at forløse potentialet i truppen og sikre flest mulige point.

I årets sæson er der spillet 13 kampe, i dem har den fynske superligaklub fået skuffende 12 point.

Sæsonen har indtil nu budt på tre sejre, tre uafgjorte og syv nederlag.

Her er det nye trænerteam

Til at erstatte Andreas Alm har OB’s sportslige ledelse valgt at forfremme assistenttræner Søren Krogh til cheftræner for resten af efterårssæsonens sidste fire kampe. Samtidig træder Thomas Helveg ind som assistenttræner sammen med Frank Hjortebjerg.

- Søren er en kompetent fodboldtræner, der ved, hvilke udfordringer OB har på kort sigt. Hans varme, passionerede og omfavnende ledelse gør ham lige nu til den bedste kandidat til at stå i spidsen for OB frem til vinterpausen, siger Björn Wesström og fortsætter:

- Med tilføjelsen af Thomas Helveg får vi en enorm erfaring fra en spiller, der har spillet på højeste niveau, og han har tidligere været assistenttræner i OB og senest på de danske ungdomslandshold. Thomas har OB’s DNA i sig, og vi er sikre på, at hans kompetencer vil blive til stor nytte for os, nu hvor vi skal tilføre ny energi til hele klubben.

De nye træner står overfor en stor opgave i weekenden. Her møder klubben Lyngby, som også kæmper i den tunge ende af tabellen.

Processen med at finde en permanent løsning på cheftrænerposten er igangsat og vil blive ledet af Björn Wesström.

Opdateres...