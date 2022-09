To bomme fejlede på fynsk togstrækning

Da Rasmus Raabjerg kiggede ud ad vinduet på sin togtur onsdag eftermiddag, fik han en mindre forskrækkelse.

Ved to overgange gik bommen ikke ned, så bilister og andre trafikanter kunne se, at toget på Svendborgbanen passerer hen over kørebanen.

- Togføreren var ude af toget to gange, siger Rasmus Raabjerg, der sad i toget fra Svendborg mod Odense.



Der har dog ikke været nogen fare på færde, forsikrer Banedanmark.

Banedanmark: Sikringsteknikere er på stedet

Til TV 2 Fyn oplyser Banedanmark, at det drejer sig om overgangene ved Fruens Bøge og ved Højby.

Når bommene ikke går ned, får togføreren automatisk en melding, så han sætter tempoet helt ned til skridtfart i overgangen.

Derudover tuder han i hornet, så andre trafikanter ikke er i tvivl om, at toget passerer.

Banedanmark har allerede nu sikringsteknikere ved de to overgange, og de kan manuelt sørge for, at bommene går ned, indtil fejlen er rettet.

Det kan ikke udelukkes, at der kommer forsinkelser i forbindelse med fejlene, men Banedanmark forventer, at det bliver løst inden eftermiddagstrafikken, og passagerer kan uden problemer tage Svendborgbanen.