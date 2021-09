Tonny fik gratis briller: - Nu begynder det at ligne noget

- Normalt, hvis man skal ansøge om at få briller, tager det lang tid, og ansøgningen er alt for besværlig, så det her tilbud er fantastisk. For mange er det forskellen på at få briller eller ikke få briller. Os, der bruger briller ved jo, hvad det betyder at kunne se ordentligt, fortæller Kaj Skjølstrup, der er leder af varmestuerne på Nørregade og i Bolbro.

Det er tre år siden, brugerne af varmestuerne sidst havde mulighed for at få nye, gratis briller.

Smarteyes har ind til nu uddelt briller til brugere af Kirkens Korshærs varmestuer landet over for mere end tre millioner kroner.