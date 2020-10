19 personer er blevet smittet med covid-19 på syddanske sygehuse

Siden 1. marts er i alt 19 personer blevet smittet med covid-19, mens de opholdt sig på Regions Syddanmarks hospitaler. Det viser en rundspørge, som TV SYD har lavet.

Uanset hvor dygtige vi er, så er vores bolværk mod corona ikke så effektivt, at det ikke kan ske Thomas Larsen, lægelig direktør, Sygehus Lillebælt

De fleste tilfælde har fundet sted hos Odense Universitets Hospital (OUH) og Sygehus Lillebælt, der har registreret ni smittede personer hver. Det sidste smittetilfælde har fundet sted på Sydvestjysk Sygehus.

- Set fra min stol så sker det ret sjældent, men det er dybt beklageligt, når det sker. Vi prioriterer sikkerheden meget højt. Men uanset hvor dygtige vi er, så er vores bolværk mod corona ikke så effektivt, at det ikke kan ske, siger Thomas Larsen, som er lægelig direktør på Sygehus Lillebælt, til TV SYD.

Mange hensyn

De danske sygehuse har løbende strammet op på sikkerheden.

- Det allervigtigste er hygiejne. Man afspritter, og man hoster i ærmet. Dernæst er der kommet et nyt krav om, at vi skal bære mundbind. Både medarbejdere, patienter og pårørende er gode til at følge reglerne, siger Thomas Larsen.

28. september indførte Sundhedsstyrelsen nye retningslinjer, så personalet nu skal bære mundværn, når afstanden til en patient er mindre end én meter. Og allerede ved to meters afstand når det er en sårbar patient. Sygehus Lillebælt har fremstillet en meterstok i træ, der kan bruges ude på afdelingerne.

- Så hvis nogen er i tvivl om, hvad en meter eller to meter er, så tager man stokken frem og måler op. Vi har også målt alle vores lokaler op og sat hvide prikker på gulvet og bordene, så vi ved, hvor mange der må være, siger Thomas Larsen.

Kræft- og hjertepatient smittet

Mange af de smittede er patienter, som var indlagt i forbindelse med en operation. Det gælder blandt andre den 71-årige Flemming Lund Jensen fra den sønderjyske by Branderup.

Jeg synes, at 19 smittede på sygehusene er mange. For man har jo altid vidst, at en maske reducerer spredning af infektioner som virus og forkølelse Flemming Lund Jensen, pensionist, smittet med covid-19 efter kræftoperation

Han blev smittet i september på OUH, hvor han var indlagt efter en kræftoperation, og som hjertepatient var covid-19 potentielt livsfarlig for ham.

- Jeg synes, at 19 smittede på sygehusene er mange. For man har jo altid vidst, at en maske reducerer spredning af infektioner som virus og forkølelse. Da jeg var indlagt, bad jeg hele tiden personalet tage mundbind på, men det sløsede de med, og de glemte det især om aftenen og natten, siger Flemming Lund Jensen.

OUH har efterfølgende beklaget smitten, som har taget hårdt på patienten.

- Jeg havde det rigtigt dårligt i 14 dage med kvalme, træthed og utilpashed, og min søn blev smittet af mig, siger Flemming Lund Jensen, som nu er smittefri.

Mørketal

Udover de 19 tilfælde kan der være et mørketal, fordi man ikke altid kan afgøre, hvor og hvornår patienterne er smittet. Det kan man lettest, når patienter har været indlagt i mange dage og er testet undervejs.

Derimod får sygehusene ikke nødvendigvis besked, hvis en patient i ambulant behandling efterfølgende er konstateret smittet. Flemming Lund Jensens søn er heller ikke med i statistikken, selv om han formentlig er smittet af sin far.

Farvel til håndtryk

Nogle af de nye krav om hygiejne, afstand, handsker og mundværn kan være kommet for at blive, mener Thomas Larsen. For generelt er der gode erfaringer.

Min personlige mening er også, at vi fortsat skal undlade at give hånd til patienterne Thomas Larsen, lægelig direktør, Sygehus Lillebælt

- Vi har haft langt færre patienter med influenza, og vi har haft færre infektioner blandt børn i vores børneafdelinger. Netop fordi vi har haft disse hygiejneregler. Min personlige mening er også, at vi fortsat skal undlade at give hånd til patienterne også efter en pandemi. For vi ved jo, at håndtryk kan sprede smitte, siger han.