Tyv ville have fat i fynske designerlamper: Måtte løbe fra politiet

En morgenfrisk, middelalderende mand havde søndag morgen sat sig for at bryde ind i lampebutikken Le Klint i Carl Nielsens Kvarteret i Odense.

Hvad han ville i butikken uden for åbningstiden, kan vi i princippet kun gættes os til - men som de fleste fynboer ved, så er Le Klints lokalproducerede lamper en meget eftertragtet vare.

For da Fyns Politi 8.23 fik anmeldelsen om, at manden forsøgte at bryde ind i butikken via bagdøren, var de hurtigt ude.

- Vi er hurtigt fremme og får ham løbet op og anholdt, inden han når at komme ind i butikken, siger vagtchef Kenneth Tornquist.

- Nu skal vi finde ud af, hvad det handlede om og have sagen belyst, tilføjer vagtchefen.