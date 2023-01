Ukrainsk familie smidt ud af deres lejlighed – her er kommunens forklaring

Ukrainske Anna Reshetniak, hendes to små børn og hendes kræftsyge mor måtte torsdag formiddag flytte ud af en lejlighed på Nyborgvej.

I 11 dage skal de bo på Odense Kommunes indkvarteringscenteret på det tidligere plejecenter på Hjallesevej, før de får nøglerne til deres nye lejlighed.



TV 2 Fyn har spurgt kontorchef Gitte Bech i By- og Kulturforvaltningen ind til sagen og fået følgende svar:

Spørgsmål: Hvorfor skal den ukrainske familie flytte til et indkvarteringscenter 11 dage før de har en anden lejlighed i Odense?

- Vi justerer løbende vores kapacitet, så vi hele tiden har tilstrækkeligt tilbud til de forskellige målgrupper.

- Lejlighederne på Nyborgvej skal bruges til de plejekrævende ukrainere, som Odense Kommune også skal kunne huse. Lejlighederne på Nyborgvej egner sig bedst til den opgave, da de er handicapvenligt indrettet med elevator med videre.

- Vi har andre gode indkvarteringssteder i Odense, hvor vi også har fordrevne ukrainere boende, og der er familien blevet tilbudt at blive boende, indtil de skal flytte i deres permanente lejlighed.

Spørgsmål: De har på et fælles møde for de ukrainske familier på Nyborgvej fået at vide, at de skal regne med at være ude omkring februar – de har selv skaffet sig en lejlighed og har fremvist lejekontrakt, men bliver alligevel flyttet 11 dage før – hvorfor tager man ikke hensyn til, at det er en familie med en mor med to små børn på fire år og en på otte måneder – og en bedstemor, der er i kræftbehandling, som nu skal flyttes rundt på den måde?



- Beboerne på Nyborgvej blev informeret om, at de skulle flytte i løbet af december eller primo januar på et fælles møde den 9. december. Vi havde igen et møde med familien den 16. december, hvor familien tilkendegiver, at de nægter at flytte. Den 12. januar giver vi besked til familien, at de skal flytte til Hjallese Plejecenter den 18 januar.

- Den 16. giver familien os gennem en bekendt besked om, at moren har en aftale med OUH, den samme dag som de skal flytte. Derfor aftaler vi med dem, at de først skal flytte dagen efter, den 19. januar



Spørgsmål: Hvad synes du om, at familien modtager et brev i tirsdags – dateret i mandags – hvor der står, at de skal være ude torsdag klokken 10 og at der vil komme flyttefolk og hente deres ting?



- Familien bliver første gang varslet i december, både den 9. og den 16. Den 12 januar bliver familien oplyst om at de skal flytte seneste den 18. januar. På grund af sammenfald med morens tid på OUH, flyttes datoen til den 19., hvilket familien modtager brev om den 17 januar.



Spørgsmål: Er det en rimelig tidsfrist?



- Familien er blevet varslet i god tid.



Spørgsmål: Hvornår skal de ukrainske soldater flytte ind?



- Vi har fire dage til at finde en bolig til de ukrainere, som bliver visiteret til Odense Kommune.



Spørgsmål: Familien fortæller, at deres naboer blev flyttet i går, men deres møbler, som der ikke var plads til i indkvarteringscentret, de må gerne blive stående. Giver det mening, at der gerne må være møbler, men ikke mennesker?



- Vi er ved at hjælpe familien med at finde opbevaring til deres møbler, indtil de får deres permanente bolig/lejlighed. I tilfælde af akut behov for lejligheden, kan vi flytte møblerne på få timer. Vi kan i modsætning til møbler, ikke flytte mennesker så hurtigt.



Spørgsmål: Er det rigtigt, at en anden familie har fået lov at blive til den 1. februar?



- Nej, det er ikke korrekt. Alle der ikke er plejekrævende skal flytte.



Spørgsmål: Familien fortæller også, at en medarbejder har været meget ubehagelig overfor dem på et møde og har truet dem med politiet – er du bekendt med det – og hvad synes du om den fremgangsmåde?

- Det er ikke korrekt. Medarbejderne har oplevet en meget oprørt familie, de gange de har holdt møder med dem, og familien har været berørt af situationen. Familien har gennem hele forløbet fastholdt, at de ikke ønsker at flytte.



Spørgsmål: Hvad har familien gjort forkert?



- Familien har ikke gjort noget forkert, og de har boet ved os i mange måneder. Det er desværre sådan, at vi til tider bliver nødt til at flytte rundt på de fordrevne ukrainere for hele tiden at sikre nødvendig kapacitet, siger kontorchef Gitte Bech fra By- og Kulturforvaltningen.

Den ukrainske familie måtte torsdag formiddag flytte ud af en lejlighed på Nyborgvej. Om 11 dage skal de flytte igen.