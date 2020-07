To unge stjal bil: Vil ikke indrømme, hvem der kørte

Kort før midnat lørdag måtte Fyns Politi anholde to yngre mænd, efter de havde stjålet en bil og kørt galt.

De to yngre mænd på henholdsvis 16 og 18 år havde stjålet en Renault varebil og kørte ad Hunderupvej. På vejen kører de ind i en parkeret bil og stikker af.

Bilen er imidlertid så medtaget, at de ikke når særlig langt.

Nede ad Hjallesevej ved Q8 må de opgive at fortsætte i bilen, der er for medtaget til at fortsætte.

- Vi får fat i dem, da de når til Q8, siger vagthavende ved Fyns Politi Steen Nyland.

De to unge mænd bliver sigtet efter paragraf 53 og 54 i færdselsloven, som drejer sig om henholdsvis spritkørsel og kørsel i narkotikapåvirket tilstand. Desuden bliver de også sigtet for kørsel uden føreret og brugstyveri af varebilen.

Men der venter stadig noget arbejde forude for Fyns Politi, da ingen af de unge mænd vil indrømme, hvem der kørte bilen.

- Vi skal finde ud af, om vi kan fastslå, hvem der har kørt bilen, siger Steen Nyland.

Efterfølgende undersøgelse vil forhåbentlig fastslå, hvem der var føreren.