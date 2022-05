Uønsket larve ødelægger buske i fynske haver - men Christina har fundet løsningen efter et års kamp

En temperaturstigning i klimaet kan være en af årsagerne til, at buksbomhalvmøl trives godt i Danmark, og den kan være rigtig svær at komme af med, når den først er flyttet ind i din have.

- Der er ikke rigtig nogen sprøjtemidler, der er effektive på den, siger Magnus Gammelgaard.

Til gengæld er hans råd også at spule busken med en kold, hård vandstråle eller en højtryksrenser.

- Der skal man nok lige passe lidt på, så buskene ikke bliver fuldstændig beskadiget, siger Magnus Gammelgaard.