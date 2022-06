Miljøstyrelsen advarer odenseanske haveejere: Det må I ikke gøre i haven

Buksbomhalvmøl.

Det er et navn, som en del odenseanske haveejere har lært at kende i løbet af de seneste uger, i takt med at de uønskede larver er godt i gang med at ødelægge buskene i haven.

Den uønskede larve har blandt andet ædt buksbom i Iben Jensens og Christina Di Maios haver, og i den forbindelse fandt sidstnævnte ud af, at larven dør, hvis den får håndsprit.

Det må man dog ikke, fastslår Miljøstyrelsen, der administrerer lovgivningen om miljøbeskyttelse.

- Man må ikke bruge noget som pesticid, som ikke er godkendt til formålet – altså heller ikke andre bekæmpelsesmidler som håndsprit, siger Charlotta Amalia Wallensten, der er kontorchef i Pesticider & Biocider i Miljøstyrelsen.

- Alkoholbaseret håndsdesinfektion, som oftest er det, som menes, når man siger håndsprit, er derudover en brændbar væske, så det er ikke en god idé at hælde det ud eller sprede det i naturen, forklarer hun.

Haveejer: Sådan blomstrer mine buske igen

Følger man ikke reglerne, risikerer man en bøde.

Christina Di Maio, der bor i det centrale Odense, opdagede allerede sidste år, at hendes buske var ved at dø.

Lige siden har hun kæmpet mod larverne i haven, og hun mener selv, hun er godt på vej mod en sejr over larverne.

- Man skal selvfølgelig se efter larver hver dag, fastslår hun.

Derudover vander hun buskene jævnligt og gøder en gang om måneden, og så har hun også et andet godt råd i ærmet. Hun sætter netgardiner over buskene for at holde de uønskede larver væk.