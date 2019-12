Udlejer bekæfter: Bazar Fyn lukker

Bazar Fyn lukker. Det skriver ejendomsselskabet Olav de Linde i et brev til butiksindehaverne i basaren.

Lørdag morgen kunne flere af hinanden uafhængige kilder fortælle til TV 2/Fyn, at Bazar Fyn i Odense lukker 31. december. Olav de Linde sætter i brevet ikke dato på lukningen, men skriver, at "når tidspunktet for udsættelse af Bazar Fyn foreligger, vil vi orientere jer, og forventer, at lejemålene skal være fraflyttet senest på dette tidspunkt".

Med andre ord kan butikindehaverne godt begynde at gøre klar til at pakke ned og forlade butikkerne.

TV 2/Fyns kilder fortæller desuden, at der ikke er betalt husleje de seneste måneder. Også det bekræfter Olav de Linde i brevet. Her står der: "Da vi ikke længere ser en mulighed for, at Bazar Fyn kan betale huslejen, og vi de seneste måneder ikke har modtaget huseleje, har vi vi nu valgt at ophæve lejemålet for Bazar Fyn".

Olav de Lindes brev til indehaverne af butikker i Bazar Fyn. Foto: Ole Holbech

Tror ikke på basaren

Olav de Linde skriver videre i brevet, at selskabet gennem årene har "givet store ekstra rabatter på huslejen", men ikke kender årsagen til at basaren ikke kan løbe rundt, "da vi alene er udlejere af lokalerne og ikke har med Bazarens drift at gøre".

Ejendomsselskabet tilføjer, at årsagen til at lukke bazaren ned er, at der ikke længere er en tro på, at indkøbscenteret ville kunne "skabe en forbedret økonomi".

"Det tror vi ikke længere er muligt, og vi ikke længere kan se en idé i at bruge mange ressourcer på en Bazar, som ikke kan løbe rundt på trods af en meget lav husleje".

Husleje på tre mio. kr.

Det er ejendomsselskabet Olav de Linde, der ejer ejendommen på Thriges Plads, men det er selskabet Bazar Fyn Aps der driver basaren, og således skal svare den årlige husleje på omkring tre millioner kroner. Det svarer til i omegnen af 250.000 kroner om måneden.

De seneste par år har netop Bazar Fyn Aps været presset på økonomien. Således viste regnskabet for 2018, at egenkapitalen var nået et minus 525.000 kroner efter underskud før skat på 280.000 kroner i 2018 og et underskud på 655.000 kroner i 2017.

Oveni skyldte Bazar Fyn Aps ved indgangen til 2019 1,1 millioner kroner i huslejedepositum.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Olav de Linde, mens Mohammad Saad, som ejer Bazar Fyn Aps, i telefonen siger til TV 2/Fyn, at han ikke, hvad fremtiden bliver for basaren.

