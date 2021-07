Vaccineopfordring til de unge: - Der ligger også et ansvar på forældrene

- Vi kan godt mærke, at det er sommerferie, og at folk godt kunne tænke sig at bruge deres ferie på at være sammen. Men vi vil rigtig gerne have, at de kommer ud og besøger os også, siger Rachel Sander, der er stedfortræder for afdelingssygeplejersken i vaccinationscenteret.

Lavere tilslutning end forventet

Den 14. juli blev de 12-15 årige inviteret til at blive vaccineret mod coronavirus. Men i Odense har 61 procent af den målgruppe endnu ikke fået det første stik.

- Tilslutningen har ikke været som forventet. Vi kunne godt tænke os at få flere besøg af de 12-15 årige, siger Rachel Sander.

Direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm påpeger, at behovet for vaccinationer kun er blevet større med den smitsomme deltavariant.

Derfor opfordrer han alle 12-15 årige og deres forældre til at blive vaccineret inden skolestart.