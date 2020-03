To varetægtsfængslet efter knivstikkeri

Mandag aften blev en mand overfaldet og stukket flere gange med en kniv på åben gade i Odense.

I forbindelse med overfaldet har politiet anholdt to mænd på 40 og 47 år. De blev tirsdag eftermiddag fremstillet i grundlovsforhør, hvor de blev varetægtsfængslet i fire uger, oplyser anklagemyndigheden ved Fyns Politi.

Knivoverfaldet skete på et fortov nær krydset Nyborgvej, Frederiksgade og Benediktsgade i Odense cirka klokken 21.30.

Læs også Knivstikkeri: To mænd sigtes for drabsforsøg

Ifølge sigtelsen havde de to mænd i fællesskab efter enten forudgående aftale eller fælles forståelse forsøgt at dræbe en tredje mand, skriver det regionale medie fyens.dk, som var til stede ved grundlovsforhøret.

De sparkede og slog manden flere gange i hovedet og på kroppen med blandt andet med et jernrør eller lignende slagvåben.

Af sigtelsen fremgår det ifølge fyens.dk, at de to mænd gentagne gange stak manden i ryggen med en kniv, hvorefter de efterlod ham i livsfare og med behandlingskrævende skader.

I grundlovsforhøret kom det også frem, at der havde været en forudgående diskussion, slagsmål eller anden episode mellem parterne, som ifølge anklageren Christian Nielsen skulle have ligget til grund for knivstikkeriet og drabsforsøget, skriver fyens.dk.

Den ene af de sigtede nægtede at udtale sig i grundlovsforhøret. Hvad den anden forklarede, og hvad politiet bygger sin mistanke mod de to mænd på, er uvist, da dommeren valgte at følge anklagerens ønske om at lukke dørene for offentligheden.