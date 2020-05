To venner fra Fyn: Cykler til Aarhus for socialt udsatte

Corona-krisen gør situationen for udsatte sværere og mere kompliceret.

Det oplevede odenseaneren Anders Madsen på første hånd gennem sit arbejde på et socialpædagogisk opholdssted.

Derfor besluttede han at samle penge ind til udsatte på Café Paraplyen.

- Jeg synes, de gør et kæmpe stykke arbejde i forvejen med deres målgruppe, som har det svært i de her tider. Hvis vi kan give nogle af deres brugere en god aften eller lidt ekstra god mad, så har vi gjort en god gerning, siger Anders Madsen til TV 2/Fyn.

Læs også Den Fynske Landsby ærgrer sig: Må vente endnu en måned

Han besluttede, at hvis de samlede 10.000 kroner ind til Café Paraplyen, ville han og vennen Mathias Kastrup cykle fra Odense til Aarhus.

Allerede efter en uge var pengene samlet ind. Derfor hoppede de to venner på cyklen lørdag morgen.

- Vi glæder os til at komme i gang og vise os selv og andre, at vi kan det her. Det bliver en fed dag, siger Mathias Kastrup.

Det giver ømme numser i aften. Det er helt sikkert. Anders Madsen

Første lange cykeltur

De to venner er dog ikke de mest cykelkyndige velgørere på Fyn.

- Jeg skulle til bageren i morges. Den ligger 500 meter væk. Der tog jeg bilen, fortæller Anders Madsen og fortsætter:

- Det giver ømme numser i aften. Det er helt sikkert.

Drengene regner med at være i Aarhus klokken 18.00, men indsamlingen fortsætter, indtil de når målstregen. Derfor har de ikke travlt med at komme i mål.

- Man kan jo sige, jo længere tid vi er om det, jo længere tid kan man donere. Vi kører med håndbremsen trukket, siger Anders Madsen.