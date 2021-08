Venstre-kandidat står frem med konkrete beskyldninger: - Killerup har været decideret illoyal flere gange

Fredag i sidste uge udtalte politikeren Johnny Killerup til TV 2 Fyn, at han var klar til at iklæde sig borgmesterkæden i tilfælde af, at han fik flere personlige stemmer ved kommunalvalget end Venstres spidskandidat Christoffer Lilleholt.

Det fik politikeren smidt ud af partiet, og nu viser det sig, at det ikke er første gang, at Johnny Killerup har optrådt uforeneligt med Venstre i Odense. I hvert fald ikke, hvis man skal tro Venstres tredje mand på opstillingslisten, Nicolai Busch Bæhrenz.

- Jeg har set gentagne gange, at det har taget overhånd, og han har været decideret illoyal. Ikke bare for vores spids Christoffer (borgmesterkandidat Christoffer Lilleholt, red.), men også for os som hold, siger byrådskandidaten Nicolai Busch Bæhrenz (V) i et opsigtsvækkende interview til TV 2 Fyn.

Sagens hovedperson Johnny Killerup afviser fortsat over for TV 2 Fyn, at han er illoyal mod Venstre.

- Lad mig starte med at sige, at Nicolai er en dygtig og ung politiker. At han bliver sendt i byen af den etablerede kerne, er en del af gamet, siger Johnny Killerup.