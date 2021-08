Erhvervsspidser raser efter Killerup-exit: - Det er stensikkert, at jeg ikke stemmer Venstre

- Jeg begræder ikke hans eksklusion. Der er ikke plads til to konger i samme organisation. Når Johnny Killerup går ind i den organisation og siger, at han vil have topposten, må der reageres, og så skal han vippes ud, når der demokratisk er valgt en anden leder, siger han.

Killerup stiller stadig op

Selv kalder Johnny Killerup ekskluderingen for en overreaktion, og Erling Daell, der er arving til den fynske Harald Nyborg-koncern, der også omfatter byggemarkedskæden Jem&Fix, er enig.

- Det er et kæmpe tab for Venstre og enormt klodset håndteret af partiet. Jeg er sikker på, at Johnny nok skal komme sig, komme ind i byrådet og sætte en positiv vækstdagsorden, der vil skabe arbejdspladser og dynamik til gavn for velstand og velfærd for Odenses borgere, siger han.

På Johnny Killerups facebookside får han ligeledes opbakning fra en del erhvervsfolk i Odense, men der er også flere, der bakker Venstres eksklusion op.



- Johnny Killerup har braget igennem loftet ved ikke at respektere de medlemsdemokratiske beslutninger om valg af borgmesterkandidat. I en virksomhed såvel som i Venstre vil man aldrig kunne accepterer den form for illoyalitet, Johnny Killerup har udvist, siger Venstre Odenses formand, Casper Christiansen.

Det er endnu usikkert, hvilket parti Johnny Killerup i stedet stiller op for. Han forsikrer dog, at hans navn står et sted på stemmesedlen 16. november.

TV 2 Fyn har også forsøgt at få en kommentar fra formand for Venstre Odense City, Peter Jarlsten. Han har ikke ønsket at kommentere ekskluderingen. Venstres borgmesterkandidat, Christoffer Lilleholt, har endnu ikke vendt tilbage på TV 2 Fyns henvendelser.