Vermund i Vollsmose: - Nogle af dem skulle ikke engang være i landet

Inden 2030 skal antallet af almene boliger i Vollsmose nedbringes til 35 procent, men det løser ikke udfordringerne med at få beboerne i arbejde, mener partilederen.

Ingen forsørgelse

I dag er andelen på offentlig forsørgelse i Vollsmose næsten tre gange så høj som i det øvrige Odense.

- Det er helt horribelt, at man lader det forstætte år efter år. At mennesker, som bør være i arbejde og forsørge sig selv, får lov til at leve på passiv forsørgelse, og at danskerne skal være med til at finansiere det, siger Pernille Vermund.