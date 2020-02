Veteran blev angst i supermarked - nu hjælper hunden Teddy

For langt de fleste er en tur i supermarkedet ikke noget, der bliver tænkt videre over. Men for Jon Printzlau fra Stige kunne det indtil for nylig få angstsveden til at springe frem.

Jon Printzlau er veteran og blev diagnosticeret med PTSD efter sin udsendelse i midten af 00’erne. Siden da har han haft svært ved at befinde sig steder med meget larm.

- Jeg får det bare ubehageligt, hvis der er mange mennesker og mange, der spørger om noget, siger han.

- Især en ballon, der springer, kan virkelig tricke, at jeg begynder at sidde og ryste og få koldsved og få det dårligt.

Men i november kom en kærlig og pelset hjælper til undsætning.

Hjælper ved at være irriterende

Pelsen sidder på servicehunden Teddy, som Jon Printzlau sidste år fandt sammen med Odense Kommune efter flere forskellige behandlinger og forløb, der ikke havde hjulpet.

Så når Jon Printzlau for eksempel skal handle, hjælper Teddy kort og godt ved at være irriterende, fortæller veteranen.

Det er generelt skideirriterende, men det er hans måde at sige: ”Hallo, kig på mig og fokuser på mig” Jon Printzlau, veteran

- Et af de signaler, han giver mig, når jeg begynder at blive presset, er, at han hele tiden skubber til mine ben og går ind foran, så jeg er ved at falde over ham. Og det er generelt skideirriterende, men det er hans måde at sige: ”Hallo, kig på mig og fokuser på mig”, siger han.

På den måde får Jon Printzlau tankerne væk fra situationen, der gør ham ukomfortabel.

- Så stopper jeg lige op og snakker lidt med ham og glemmer det rundt om mig. Jeg falder til ro igen, siger han.

Teddy har været en stor hjælp for Jon Printzlau.

Flere fordele

Men der er også andre fordele ved at have en hund som hjælper.

Teddy er oplært hos servicehundeinstruktøren Tine Lübker, der mener, at servicehunde er det helt rigtige hjælpemiddel til blandt andet veteraner.

- Der opstår et kærlighedsbånd mellem hund og veteran i det her tilfælde. Hundene gør, at de bliver trukket med ud, de skal foretage sig noget fysisk med hunden, siger hun.

- De kommer også ud og får en masse fælles oplevelser sammen, og vi ser også, at hundene skaber kontakt til andre mennesker.

Vil tilbage på arbejdsmarkedet

Og Teddy har da også fået en betydning for Jon Printzlau på flere plan.

- Den har givet mig mere glæde i hverdagen, fordi jeg altid har en at snakke med. Så jeg går ikke bare herhjemme og er ensom, nu når jeg isolerer mig meget. Han kommer altid og trøster mig, når jeg har det dårligt, siger han.

Jon Printzlau er lige nu i et afklaringsforløb, og han håber, han på sigt kan vende tilbage til arbejdsmarkedet. Med Teddy ved sin side.