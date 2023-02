Vikar havde 53 besøg på én vagt: - Forholdene i hjemmeplejen er umenneskelige

- Det, jeg oplevede, vil jeg aldrig byde andre.

Sådan lyder det fra Birgitte Mortensen.

Hun er en af dem, der har henvendt sig med sin historie, efter at vi hos TV 2 Fyn har dækket forholdene i ældreplejen.

Personalet løber nemlig stærkt, og det går ud over plejen.

Birgitte Mortensen giver os et indblik i, hvordan en vagt med 53 besøg er. Hun var vikar i Aftengruppe Syd i 2016 og på blot tre vagter oplevede hun forhold, som hun kalder for 'umenneskelige'.

Den sidste af de tre vagter var dråben, der fik bægeret til at flyde over. Hun kørte grædende hjem, og meddelte dagen efter sit vikarbureau, at hun aldrig nogensinde ville have vagter i Odense Kommune igen.

Seks år senere står den vagt stadig krystalklart i Birgitte Mortensens hukommelse. Den kan stadig få hende til at græde så meget, at hun har svært ved at få ordene frem.

53 besøg på kørelisten

Klokken 15.00 begynder Birgitte Mortensens vagt. Hun møder ind på Jacob Hansens Vej en råkold eftermiddag i december 2016.

Hun får udleveret en tre sider lang køreliste.

- Jeg når bare at tænke: 'hold da op, det er vildt', siger hun.

Den lange køreliste kommer bag på hende. Efter en kort overlevering sætter hun sig i bilen og tjekker sine besøg.

- 53 steder skal jeg være, siger hun.

Birgitte Mortensen husker de fleste besøg som korte. Hun skal give medicin, tage støttestrømper af og på, smøre ben og give aftensmad. Alt sammen inden pausen klokken 18.00.

- Og det kan du ikke. Det er fuldstændig umuligt at nå det, siger hun.

Med den tanke starter Birgitte Mortensen bilen og kører afsted.