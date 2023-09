Virksomhed har fundet måde at genbruge materiale, som er "umuligt" at genanvende

Danmark er kun fire procent cirkulær. Det er altså kun en meget lille del af de ressourcer, vi forbruger, der har været brugt før.

Dermed er vi dårligere til cirkulær økonomi end en række andre europæiske lande. Det viser en ny rapport, der for første gang giver en samlet status på genbrug i Danmark. Eller mangel på samme.

- Vi er desværre ikke særlig gode. Her er vi slet ikke et grønt foregangsland, erkender miljøminister Magnus Heunicke overfor TV 2 Fyn.

- Når der kun bliver genbrugt fire procent, så betyder det jo, at vi mangler 96 procent. Der er alt for meget brug-og-smid-væk og alt for lidt genbrug, siger ministeren og efterlyser mere innovation og handling.

- Vi må bare indrømme, at der har været mange flotte handlingsplaner, men den her rapport viser med al mulig tydelighed, at det går alt, alt for langsomt, fastslår Magnus Heunicke.

Stolt af at have fundet løsning

Måske skal miljøministeren kigge mod Fyn for at finde de gode ideer. For eksempel hos den fynske virksomhed NMF - Nordisk Microfiber.

Her har man udviklet og designet et retursystem til klude og mopper, der er produceret i mikrofiber. Det nye system gør op med den hidtidige praksis i rengøringsbranchen, hvor brugte mikrofiberklude smides ud sammen med dagrenovationen og sendes til forbrænding.

- Vi er stolte over at have fundet en løsning, for mikrofiber er ikke et nemt materiale at genanvende, forklarer Rune Sejten, direktør i NMF.

Mikrofiber har hidtil været anset for at være umuligt at genanvende, fordi det er en blanding af primært polyester og polyamid, men også bomuld og viskose.

Men i samarbejde med Teknologisk Institut og med støtte fra Erhvervshus Fyn har den fynske virksomhed fundet en metode, der både sikrer, at de brugte materialer indsamles og omdannes til nye produkter.

De brugte klude og mopper bliver efter den cirkulære proces lavet om til såkaldte industriruller, der bruges til aftørring, opsugning og afdækning.

- Vi erstatter den traditionelle industrirulle i papir med en rulle af genanvendt mikrofiber, og det giver en målbar positiv effekt. CO2-udledningen er 67,4 procent mindre sammenlignet med en rulle, der er produceret af ny papirmasse, siger Rune Sejten fra NMF.

- Enormt erhvervseventyr

Den innovative fynske tilgang til genanvendelse får ros med på vejen af miljøminister Magnus Heunicke:

- Det er et enormt erhvervseventyr, der ligger foran os, hvis virksomheder går til den grønne omstilling som her. Masser af lande står klar til at tage yderligere grønne skridt, ikke mindst fordi, der er nye krav på vej. Vi forhandler lige nu i EU om at genbruge mere og mere effektivt, for eksempel når det gælder tøjfibre, siger ministeren.



- Ligesom i vindmølleindustrien vil erhvervslivet kunne bringe sig i en meget gunstig position, hvor der bliver efterspørgsel på løsninger i resten af Europa og i resten af verden. Det er lige sådan noget, vi har brug for, siger han.

I Danmark forbruger vi, hvad der svarer til knap 24,5 tons materialer pr. indbygger hvert år. Det er et godt stykke over EU-gennemsnittet på 17,8 tons pr. person. Og det er mere end tre gange højere end det anslåede bæredygtige forbrugsniveau på otte tons pr. indbygger, som vi helst skal ramme, hvis vi skal kunne følge med i affaldshåndtering og genanvendelse.