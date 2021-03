Voldsom smittestigning: Frivillige i Vollsmose føler sig ikke hørt

Selvom Vollsmose er den del af Danmark med det højeste incidenstal på 820, er det ikke kun smitten, der spredes mellem beboerne.

For flere af de frivillige foreninger forsøger at sprede retningslinjerne, så borgerne i bydelen kan blive bedre informeret om, hvordan de skal forholde sig til coronasmitten.

- Vi oversætter alle pressemøder, retningslinjer og restriktioner på forskellige sprog, så alle kan forstå det, siger Aysel Hagi, der er en del af foreningen Bydelsøstrene i Vollsmose.

Hun peger på skærmen på sin mobil, hvor forskellige oversættelser på video toner frem.

Men det er svært for foreningerne at se smitten stige så meget i området. For selvom de forsøger at gøre så meget, de kan, føler de ikke, at de bliver lyttet til af myndighederne.

Ingen sprit og dårlig vejvisning

Drop den der berøringsangst og gå ind i miljøerne. Og brug så de tillidspersoner, der er i miljøerne Morten Sodemann, professor, indvandremedicinsk afdeling OUH

Nishan Ganesh er frivillig i foreningen Respect i Vollsmose og bor i en boligblok med 13 etager.

- Når jeg så kommer hjem til min lejlighed, skal jeg røre det samme håndtag som alle andre 100 mennesker i samme bygning gør, siger han og påpeger, at der ingen håndsprit er at finde nogen steder. Hverken ved indgangen, i vaskekælderen eller andre steder i området.

- Bare lidt sprit vil gøre en stor forskel, siger han.

På ophængte plakater i området står der, at man kan blive testet i "Bygning V20". Men når man ankommer til den nævnte bygning, viser det sig, at det er et helt andet sted, man finde køen til test, som gør det forvirrende for beboerne.

Det finder både Aysel Hagi og Nishan Ganesh problematisk.

Behov for anden hjælp

Ifølge Morten Sodemann, der er professor på indvandremedicinsk afdeling OUH, er det et stort problem, at der ikke er blevet taget bedre hånd om et område som Vollsmose.

Han påpeger, at de fleste beboere i bydelen taler et andet sprog end dansk, samt at flere af dem ikke har en særlig høj uddannelse.

Morten Sodemann mener, at man har haft en stor berøringsangst med Vollsmose i forhold til coronasmitten. Foto: Ida Alstrup Klausen

- En pjece kan ikke hjælpe ret meget, og det hjælper ikke engang at tekste pressemøderne i deres sprog. Der er brug for at gå fra dør til dør og have bedre informationsmateriale så som lydfiler og tosprogede læger, som kan infomere om muligheder og retningslinjer i forhold til coronavirus, siger Morten Sodemann.

Netop den slags lydfiler og videoer på andre sprog er, hvad de frivillige foreninger bruger meget.

- Vi prøver at hjælpe og assistere, og det handler om at holde sig kortfattet og tydelig, så informationen er noget, man kan forholde sig til, forklarer Nishan Ganesh.

Vi er aldrig blevet spurgt om, hvad vi har brug for, og hvad der kan hjælpes med Aysel Hagi, bydelssøster, Vollsmose

Vil gerne høres

Tirsdag eftermiddag var der pressemøde i Odense Kommune med Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen og sikkerheds- og beredskabskoordinator Rami Ezzeddine.

Her blev en ny teststrategi med test "to-go" præsenteret, hvor beboere i Vollsmose kan få en test hjemme hos dem selv eller på gaden, hvor det er mere lettilgængeligt for dem.

Morten Sodemann mener, at den opsøgende indsats er den eneste rigtige i området.

- Drop den der berøringsangst og gå ind i miljøerne. Og brug så de tillidspersoner, der er i miljøerne, understreger han.

Beboerne i Vollsmose kan se forskellige oversættelser af pressemøder og restriktioner, der hjælper til bedre forståelse for situationen. Foto: Pernille Gram

Både Aysel Hagi og Nishan Ganesh er kede af, at de ikke bliver spurgt mere til råds taget i betragtning af deres unikke indsigt i bydelen.

- Vi er aldrig blevet spurgt om, hvad vi har brug for, og hvad der kan hjælpes med, siger Aysel Hagi.

- Der er nogle problemstillinger her - lad os finde en løsning på det. Og spørg de relevante parter, hvad løsningen kan være. Lad os fokusere på det i stedet for at pege fingre ad hinanden, siger Nishan Ganesh.