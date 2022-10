Voldsomt stigende udgifter presser stort teater: Afskediger syv medarbejdere

Faldende billetindtægter og stigende udgifter rammer nu kulturlivet i Odense hårdt.

Mandag formiddag har økonomidirektøren på Odense Teater, Allan Wissmann, måtte overlevere en fyreseddel til syv medarbejdere og sætte en enkelt person ned i tid.



Det sker på grund af "de voldsomt stigende udgifter og faldende indtægter", skriver ledelsen på teateret i et brev til medarbejderne dateret til torsdag i sidste uge.

I brevet fremgår det, at alle medarbejdere er blevet beordret til at være på teateret mandag formiddag fra klokken ni, hvor afskedigelserne skulle være begyndt.

- Det er aldrig en rar beslutning at sige farvel til gode medarbejdere, men vi har et ansvar for Odense Teater, som vi skal tage alvorligt. Når vi ser samlet på den seneste udvikling i Danmark og Europa – og på den forventede udvikling i den kommende tid – vil det være uansvarligt ikke at tilpasse teatret til den nye virkelighed. Det har vi gjort i god tid, siger økonomidirektør Allan Wissmann i en pressemeddelse.



Rammer ikke kvaliteten

Skuespillere, foyerpersonale og frivillige har ikke været omfattet af besparelsene, lyder det i brevet til medarbejderne.



Teaterdirektør Jacob Schjødt understreger dog også i pressemeddelelsen fra teateret, at besparelserne ikke vil gå ud over kvaliteten.

- Vi har store ambitioner på Odense Teater, og publikum har store forventninger til os. Derfor vil jeg gerne understrege, at denne besparelse ikke får betydning for vores kunstneriske niveau eller for vores forestillinger i denne sæson, udtaler teaterdirektøren.



Det er en blanding af et efterslæb efter corona i forhold til billetsalget og stigende priser, der får teateret til at skære i sine omkostninger.

I pressemeddelelsen fra teateret fremgår det, at billetsalget "kun var langsomt på vej frem efter pandemien," og at den stigende inflation og krigen i Ukraine har bremset udviklingen.

Uden at uddybe nærmere forklarer teateret også, at de stigende priser på alt rammer teateret.

Klokken 12 bliver der afholdt et fælles møde i plenum for alle medarbejderne, der har lyst til at deltage.

TV 2 Fyn har forsøgt at få et interview med ledelsen i Odense Teater, men de ønsker ikke at kommentere yderligere.

Risikerer en ond spiral

Folketingskandidat for Radikale Venstre Rasmus Helveg Petersen kalder besparelserne for "trist".

Han vil have politikerne på banen, så det pressede kulturliv ikke skal bøde yderligere i en svær tid.

- Jeg synes, vi skal træde til. Partierne har lovet penge ud til højere og venstre til velfærd i valgkampen. I Radikale Venstre vil vi tilføre kulturlivet flere penge, for kulturlivet er trængt, siger politikeren.

Han peger på, at det kan ende med en ond spiral, hvis teatrenes økonomi går ud over kvaliteten på forestillingerne, hvilket vil få endnu flere til at blive væk fra teatrene.

