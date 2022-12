Defekt fyrværkeri: Fynboerne kan forhindre morgendagens ulykke

Et defekt batteri.

Det er skuffelsen, som nogle fynboer møder nytårsaften, når de forventningsfuldt sætter ild til lunten.

Men i stedet for farverige eksplosioner på den mørke himmel, møder man et stykke fyrværkeri, der ikke springer i luften.

Skulle det ske, så appellerer Ulykkes Analyse Gruppen på Odense Universitetshospital til, at man kontakter myndighederne.

- Hvis man rejser mistanke om, at ens fyrværkeri er i stykker, så vil vi rigtig gerne snakke med dem, der affyrer fyrværkeriet. Altså om hvilket mærke og type fyrværkeri de har. På den måde kan vi forebygge eventuelle skader ved at kontrollere det forskellige fyrværkeri, siger overlæge på OUH og professor ved Ulykkes Analyse Gruppen, Jens Lauritsen.

Siden nytåret 1995/1996 har alle Danmarks skadestuer og sygehuset givet oplysning om skader efter fyrværkeri til Ulykkes Analyse Gruppen, som bruger informationen til at forebygge eventuelle ulykker.

En tradition i forebyggelse

Det er svært at indsamle detaljerede oplysninger om fyrværkeriulykker.

Derfor ser Jens Lauritsen gerne, at fynboerne kontakter Ulykkes Analyse Gruppen, hvis de får fingrene i et stykke defekt fyrværkeriartikel.

- Hvis forbrugerne bliver opmærksomme på en fejl ved fyrværkeriet, så er det vigtigt, de indberetter det til os, siger overlægen.

Myndighederne har nemlig muligheden for at indkalde de respektive fyrværkeriproducenter til kontrol, hvis deres produkt har generelle fejl.

På den måde kan myndighederne i sidste ende beslutte, at produktet ikke må sælges længere og skal tilbagekaldes af hensyn til fynboernes og andres sikkerhed.

- Sygehusets forpligtigelse og tradition er at forebygge eventuelle skader. Vores bidrag består i at optælle, hvor mange skader og defekte fyrværkeri episoder der sker i det hele taget. Vi vil meget hellere, at ingen kommer til skade end at behandle det, siger Jens Lauritsen.

Skulle uheldet være ude, og man har fået fat i et defekt fyrværkeri, så skal man indberette fejlen på www.uag.dk/f.