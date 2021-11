Her er valgets største tabere og vindere til regionsrådsvalget

Efter en lang nat er alle 660.079 stemmer til regionsrådsvalget talt op. Det står nu klart, hvem der er valgets vindere og tabere i Region Syddanmark.



SF med den fynske kandidat Anette Blynel i spidsen har mistet over halvdelen af sine mandater og går fra seks til to. En af årsager er, at den tidligere spidskandidat Villy Søvndal sagde farvel til regionspolitik for at gå efter borgmesterposten i Kolding, mener hun.

- Jeg er ærgerlig. Vi vidste godt, at vi gik tilbage, fordi vi ikke har Villy Søvndal i spidsen længere. Men vi synes, at vi havde fortjent det trejde mandat, siger Anette Blynel.