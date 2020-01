Jysk udfordrer vil vippe Svendsen af pinden

Tre gange er fynske Poul-Erik Svendsen blevet valgt til regionsrådet for Region Syddanmark som spidskandidat for Socialdemokratiet.

Hvis det står til hans partifælle Poul Fremmelev fra Kolding, kommer det ikke til at ske igen.

Fremmelev har i denne uge meddelt sit kandidatur som spidskandidat for Socialdemokratiet, fordi han mener, der er behov for et nyt ansigt i front ved valget i november 2021.

- Der har ikke ved de sidste to valg været kampvalg om posten som spidskandidat, hvilket jeg finder uheldigt. Enhver spidskandidat har brug for, at få afprøvet sit mandat hvert fjerde år, siger han i en pressemeddelelse.

Født på Fyn

Ifølge udfordreren til posten som spidskandidat vil han kunne repræsentere hele Syddanmark. I modsætning til Poul-Erik Svendsen, der bor i Aarup i Assens Kommune, bor Poul Fremmelev ikke på Fyn.

Til gengæld er han født på Fyn og har boet i Odense i flere år.

- Jeg er født i Odense i 1957 og boede der frem til 1979. Her har jeg gået i folkeskoleskole på Munkebjergskolen og Tarup Skole, taget realeksamen på Giersings Realskole og efterfølgende gået på Odense Katedralskole. I min tid i Odense var jeg aktiv spejder og leder i 13. Odense, siger han i pressemeddelelsen.

Først på et møde 22. februar skal Socialdemokratiets kreds i Kolding tage stilling til kandidaturet, inden det endelige valg skal tages på et repræsentantskabsmøde 25. april.

