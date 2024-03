Kender du tegnene? Se her om du har øget risiko for hjerneblødning

Forhøjet blodtryk og negativt pres over en lang periode kan øge risikoen for at blive ramt af en blødning i hjernen.

Dertil kommer kendte risikofaktorer som kost, rygning, alkohol og motion.

Det forklarer Christina Rostrup Kruse, overlæge og forskningsansvarlig ved Afdeling for Hjerne- og Rygmarvsskader på Rigshospitalet.

- I bund og grund er de grundlæggende faktorer for, om man får en blødning i hjernen, forhøjet blodtryk gennem længere tid samt åreforkalkning, der kan gøre blodkarrene skrøbelige.