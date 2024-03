Hvad er en hjerneblødning? Cheflæge på OUH forklarer

For at forsimple en så kompliceret del af kroppen, som hjernen er, forklarer Mogens Tange hjernen som et jernbanenet. I det net findes både områder med mange spor, som for eksempel Nørreport Station i København, og yderområder, hvor der kun løber et enkelt – måske maksimalt to spor parallelt.

- Her er det afgørende for patientens overlevelsesmuligheder, at blødningen ikke rammer Nørreport, siger Mogens Tange.

Områder i hjernen med mange "spor" ligger ifølge Mogens Tange centralt i hjernevævet, løbende ned mod hjernemarven.

- Hvis man har det, som vi kalder en dybtliggende blødning, er det rigtig alvorligt. Det skal selvfølgelig sammenholdes med hastigheden i, hvor mange millimeter blod der løber ud. Man kan godt sige: Jo hurtigere og dybere, jo værre er det, forklarer Mogens Tange.

Ifølge Mogens Tange kan en blødning på en mindre "station" i hjernen også være alvorlig, men her er overlevelsesraten højere.