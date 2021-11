Sætter rekord: Stephanie Lose får ti gange flere stemmer end andenpladsen

Det er også markant flere end Anders Kühnau (S), der sikrede sig posten som regionsrådsformand i Region Midtjylland med 47.116.

I Region Midtjylland er der i alt afgivet omkring 70.000 flere stemmer end i Region Syd.

Selv om forskellen er stor blandt de to profiler, endte Kühnau med at få kapret posten som formand for Danske Regioner fra Lose.

Radikale fravælger Lose

Det var De Radikale, som endte med at blive tungen på vægtskålen, og derfor skifter posten altså hænder i Danske Regioner.

- Sådan er vilkårene i politik. Jeg havde gerne fortsat arbejdet i Danske Regioner fra formandsstolen og herunder det, jeg har opfattet som et konstruktivt samarbejdet med De Radikale, skriver hun i en sms til TV 2.

- Sådan bliver det ikke, og det tager jeg naturligvis til efterretning, lyder det videre.