Syddanmark særligt ramt: Kvinder trives dårligere under corona

Årsagen til det mindre skel blandt de unge, mener han, eksisterer, fordi der har været flere restriktioner for unge. Mest af alt fordi uddannelserne næsten har været lukket helt ned.

- Der er jo unge, som er startet på en uddannelse for et år siden, og ikke har haft muligheden for at møde deres medstuderende, og det hjælper jo ikke trivslen, siger han.

I undersøgelsen har man ikke fokuseret på, hvorfor kvinderne er mere påvirkede end mændene. Derfor ønsker Anders Hede ikke at komme med et bud på, hvorfor flere kvinder har haft det dårligere end mænd.

Undersøgelsen viser også, at opbakningen til coronarestriktionerne stadig er stor, til trods for at mange har fået det værre under krisen.

I slutningen af marts blev undersøgelsens data indsamlet via YouGov. Der deltog 2.628 personer i undersøgelsen. Det er den fjerde større måling lavet af TrygFonden under coronakrisen.