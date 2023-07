25-årig blev sparket i hovedet: To mænd anholdt for vold

Natten til søndag er to mænd blevet anholdt og sigtet for vold i Svendborg.

Fyns Politi modtager en anmeldelse klokken 04.15 om slagsmål og tumult ved Grusvig.

Her har et vidne set en 25-årig mand blive sparket i hovedet. Da politiet ankommer til stedet, ligger manden bevidstløs på vejen, fortæller vagtchef ved Fyns Politi Peter Vestergaard.

Manden kunne dog udpege de to formodede gerningsmænd, hvorefter politiet hurtigt fik dem anholdt. Den 25-årige mandag kom til sig selv, mens politiet var på stedet, uddyber vagtchefen.

Ifølge vagtchefen er det endnu uklart, hvorvidt de to formodede gerningsmænd og den 25-årige mand har en relation til hinanden.

De to 20-årige mænd ventes at blive fremstillet i et grundlovsforhør.