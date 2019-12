Ældre mand sendt på skadestuen efter hjemmerøveri julenat

En 75-årig mand fra Vester Skerninge har anmeldt et hjemmerøveri, der er sket julenat.

Læs også Så mange fynske hjem har haft indbrud i julen

Han fortæller til politiet, at der ved tretiden natten til onsdag stod en gerningsmand med en lygte i hans soveværelse. Det oplyser vagtchef hos Fyns Politi Lars Thede.

Gerningsmanden forsøgte at true sig til kontanter - måske med en kniv. Under røveriet blev den 75-årige mand slået i ansigtet, hvorefter gerningsmanden flygtede derfra uden at få kontanter med sig.

Sendt på skadestuen

Den ældre mand er efterfølgende sendt til Odense Universitetshospital til behandling, men han er ikke kommet alvorligt til skade og har det efter omstændighederne godt, oplyser vagtchefen.

Politiet er juledag fortsat i gang med at undersøge gerningsstedet for spor, der kan lede hen til den ukendte gerningsmand. Ifølge Lars Thede har politiet dog gode spor at gå efter.

Den 75-årige mand bor på Vestervangen i Vester Skerninge.