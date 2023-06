Begejstring over udsigt til læreruddannelse i Svendborg

Dagens nyhed om at University College Lillebælt (UCL) nu vil lave en læreruddannelse på havnen i Svendborg bliver mødt med glæde hos Lærerstuderendes Landskreds.

- Det er dejligt, at man tænker, at uddannelserne ikke kun skal være i de store byer. En by som Svendborg har jo allerede et studiemiljø, siger Stine Barnhøj Petersen, der er medlem af Lærerstuderendes Landskreds.

Odense har siden 2011 haft fynsk monopol på læreruddannelsen, da lærerseminariet i Skårup lukkede.

Stine Barnhøj Petersen er ikke nervøs for, om Fyn igen kan håndtere to læreruddannelser.

- Man kan jo håbe på, at når der kommer en ny læreruddannelse at flere så vælger at læse til lærer, siger hun.