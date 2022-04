By har kæmpet for fjernvarme i otte år - nu er brev sendt afsted til Folketinget

Brev sendt til Folketinget

Foreningen Fjernvarme 5762, som Rudi Rusfort er næstformand for, har nu sendt et brev til Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg for at gøre opmærksomme på de udfordringer, de har mødt undervejs i processen.

- (Det har vi gjort, red.) for simpelthen at gøre opmærksom på, at når man nu arbejder på en ny varmecheck til forbrugerne og samtidig fremhæver udfasningen af naturgas, så har vi simpelthen nogle erfaringer, hvor vi har mødt modstand og stadig møder den, forklarer Rudi Rusfort om årsagen til brevet.