Nervøse gaskunder bestormer Energi Fyn: - Det er en del af en glædelig udvikling

- Det vi plejer at sige til kunderne, det er, at de lever i den sidste tid af den kolde tid. Vi plejer at sige, at første og fjerde kvartal udgør cirka 75 procent af det samlede forbrug. Så man kigger fra 1. april ind i et forbrug, som er langt lavere, og dermed bliver energiregningen betydeligt lavere, lyder det fra Finn Andersen.

Til glæde for grøn udvikling

Udover gas sælger de 350 medarbejdere i Energi Fyn også el, fibernet og varmepumper. Og netop varmepumper er en af de løsninger, som Energi Fyn peger på, hvis kunderne gerne vil væk fra den dyre naturgas.