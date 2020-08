Dagen efter branden: Håndværkere forsøger at redde resterne af Ceropa

Fredag formiddag udbrød der brand i virksomheden Ceropa på Græsholmevej i Svendborg.

I weekenden arbejder håndværkere på at sikre de bygninger, det lykkedes brandvæsnet at redde fredag. Der skal blandt andet dækkes af, så bygningerne ikke ødelægges af vind og vejr.

Branden var så omfattende, at det tog Beredskab Fyn seks timer at få den under kontrol.

Hele natten har to brandmænd og en enkelt bil observeret virksomheden for at sikre, at ilden ikke skulle blusse op igen.

Årsag ukendt

Det er endnu for tidligt at konkludere, hvad der forårsagede branden, oplyser Beredskab Fyn til TV 2 Fyn. Det skal tekniske undersøgelser nu afgøre.

Ifølge en tidligere ansat hos Ceropa er der fire gang før udbrudt brand hos virksomheden.

Denne gang måtte syv køres på hospitalet med røgforgiftning. Alle syv blev dog udskrevet allerede fredag aften.

Branden har forårsaget store skader på virksomhedens produktionshal. Til gengæld lykkedes det brandvæsnet at redde resten af bygningerne. Foto: Ole Holbech

