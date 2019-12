Efter succesår: Naturama bygger ud for 14 millioner kroner

Slots- og kulturstyrelsen har netop givet 1,5 millioner kroner til magasinprojekt på Naturama i Svendborg. Dermed ern den sidste brik på plads i en udbygning af Naturama med et budget på i alt 13,8 millioner kroner, fortæller direktør Mette Thybo til TV 2/Fyn.

- Realiseringen af de nye magasiner kommer på et tidspunkt, hvor Naturama oplever en markant stigende interesse for natur og naturhistorie. Det kan vi se på vores besøgstal i år, der for første gang nogensinde har rundet 100.000 gæster, fortæller Mette Thybo.

Påtale fra Slots- og Kulturstyrelsen

Ved den seneste store udvidelse i 2005 fik Naturama ikke plads til den store samling af udstoppede og konserverede dyr. Samlingen ligger på 400 kvadratmeter store magasiner på to skoler i Svendborg under utidssvarende forhold.

Det har Slots- og Kulturstyrelsen påtalt i de to seneste evalueringer af Naturama.

- Derfor er det vigtigere end nogensinde, at de mange, mange genstande i magasinerne bliver sikrede og let tilgængelige for os og ikke mindst vores gæster, som vil kunne opleve rundvisninger i magasinerne ved særlige lejligheder, fortæller Mette Thybo.

Penge fra flere fonde

Udover pengene fra fra Slots- og Kulturstyrelsen har Aage og Johanne Louis-Hansens Fond doneret 5,5 millioner kroner, Augustinus Fonden har doneret 3,5 millioner kroner, Svendborg Kommune bidrager med 1,5 millioner kroner og Naturama bidrager selv med 1,8 millioner kroner til byggeriet, der også vil give større særudstillingsarealer, cafe/køkken arealer og undervisningslokaler.

Byggeriet begynder i løbet af foråret 2020 og forventes at være klar til publikum ved sæsonstart 2021.

Skal sikre 8 millioner genstande

Slots- og Kulturstyrelsen bevilger i alt 16,6 millioner kroner til magasinprojekter på landets museer. Bevillingen skal sikre opbevaringen af over 8 millioner museumsgenstande rundt om i landet.

- Over hele landet opbevarer og sikrer vores museer historien om, hvem vi er, og hvor vi kommer fra – på tværs af land og by, sociale skel. Det er en skat for fremtidige generationer. Men også en udfordring, for det er rigtig mange genstande der skal bevares, siger kulturminister Rasmus Prehn (S) i en pressemeddelelse.

