Ekspert: GOG og Aalborg kommer uden tvivl i semifinalen

- Vi havde på ingen måde regnet med, at vi skulle slutte i top-8. Vi tænkte kun, at det var overlevelse, det handlede om. Men vi er lykkelige for, at vi er med.

- Vi er nok det svageste led af de otte, men vi vil give den en skalle med slutspillet, siger Gunnar Fogt, der er bestyrelsesformand i klubben.

Kolding spiller sin første kamp i slutspillet mod GOG lørdag klokken 18.

Kampen mellem TTH Holstebro og Skjern fløjtes i gang klokken 16.10.