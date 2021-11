Fængselsstraf og udvisning: Fynbo solgte narko via socialt medie

Manden er dømt for at sælge narkotikaen via det sociale medie Snapchat. Her har han brugt tre forskellige profiler Gnistenisigselv, Gnistenamf og Gnistenth til at sælge stofferne.

Desuden er manden blev kendt skyldig i at forsøge at indrette et hus til produktion af netop skunk, som han har solgt.

Den 26-årige svendborgenser ankede dommen, men blev varetægtsfængslet efter dommen blev afsagt.

Han var hovedmanden bag salget af narkotika via Snapchat, men havde fire medgerningsmænd, som solgte hash, amfetamin og kokain.