Fik fire års fængsel for voldtægt af mindreårig datter - ankede og fik yderligere to år

Manden, der er islandsk statsborger, er kendt skyldig i at have voldtaget sin egen datter i en årrække, da hun var mellem fem og ni år gammel. Voldtægterne er sket i Island og på Østfyn, og han kan dømmes i Danmark, fordi man siden 2008 har haft mulighed for at retsforfølge i det danske system, når der er tale om en forurettet, der er dansk statsborger, hvilket mandens datter er.

Betroede sig til veninder

I Retten i Svendborg i sommer gik senioranklager Jacob Thaarup efter en straf på syv til otte års fængsel. Dog blev sagen vanskeliggjort ved, at overgrebene fandt sted mellem 2006 og 2010.