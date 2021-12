OB-fan har gemt telefonsvarerbesked fra Lars Høgh: - Jeg vil aldrig glemme dig

Gemt telefonsvarer

Der er særligt én oplevelse, der står knivskarpt i Brian Larsens erindring.

- Det var da vi havde lavet en tifo til ham, hvor han så ringede til mig personligt og sagde tak. Det var stort at høre det på telefonsvareren, og så ringede han lidt efter igen, og jeg tror vi snakkede i 15-20 minutter. Mine kollegaer kiggede på mig bagefter, og jeg sad bare og rystede, husker Brian Larsen.

Den tidligere fanklubformand fortæller, at han har gemt den telefonsvarerbesked, som Lars Høgh indtalte, og indimellem finder han den frem og lytter til den.

- Det har jeg også gjort i dag, det er min måde at komme igennem det på. Jeg synes, det er fedt, at han tog sig tid til at ringe, siger Brian Larsen.

Hjertet på det rette sted

Lars Høgh var målvogter for Odense Boldklub gennem 23 år, og her formåede han at spille hele 817 kampe for det odenseanske hold.

Fodboldmålmanden kan bryste sig af yderligere otte landsholdskampe for det danske herrelandshold. Derudover har han kunnet kalde sig danmarksmester tre gange i sin karriere. Det gælder årene 1977, 1982 og 1989.