Flensburg-træner: Pytlick passer 100 procent til os

Som mangeårig topklub i verdens formentlig bedste håndboldliga er Flensburg-Handewitt vant til at hente store profiler.



Men at det i form af GOG-profilerne Simon Pytlick og Lukas Jørgensen er lykkedes klubben at sikre sig to nybagte verdensmestre med fremtiden foran sig, er alligevel noget særligt.

Det lægger den sydslesvigske klub ikke skjul på i en artikel på sin hjemmeside, hvor den kalder Pytlick for en af håndboldsportens største "shootingstars".

- Vi er ufatteligt stolte af, at Simon Pytlick og Lukas Jørgensen har valgt at gå vores vej, siger Flensburg-træner Maik Machulla,

- Simon er en spiller, der passer 100 procent til vores idé om håndbold. Hans udvikling i de seneste to år har gjort enormt indtryk på mig, og jeg er meget stolt af, at han har valgt os.

- Lukas minder mig i sit spil om Johannes Golla (stregspiller i Flensburg, red.). Han har allerede i en ung alder taget stort ansvar i GOG og har hurtigt udviklet sig til en vigtig støtte.

- Med sin stærke fysik passer han perfekt til os, og vi er glade for, at han fra sommer spiller for os, siger træneren.

Klubdirektør og tidligere storspiller Holger Glandorf kalder nyerhvervelserne "et klart signal" i et hårdt spillermarked.

Også han erklærer sig stolt af, at det er lykkedes at overbevise de eftertragtede spillere om, at de skulle vælge Flensburg-Handewitt.

Pytlick er sikker på, at klubben med de mange danskere i truppen er den rigtige adresse for ham.

- Allerede efter de første samtaler stod det klart for mig, at jeg vil passe rigtig godt til SG (Flensburg-Handewitt, red.).

- Klubben hører til de bedste i Europa, siger han.

Lukas Jørgensen glæder sig til at gå i fodsporene på en lang række danske spillere, der har optrådt for klubben lige syd for grænsen.

- SG er en topadresse i europæisk håndbold, og mange danske håndboldlegender har skabt tradition her. Jeg er stolt over at blive del af denne storartede historie, siger Lukas Jørgensen.

Mens GOG siger farvel til to åbenlyse stjerner, så bobler det forsat med talent i den sydfynske storklub.

Således fortalte talentet Emil La Cour for nylig, at han er tilbage efter ubarmhjertigt sygdomsforløb.